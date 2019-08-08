Председатель ГКНБ Киргизии жалеет, что не позволил стрелять на поражение при задержании Атамбаева

Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев выразил сожаление относительно того, что не позволил своим подчиненным открыть огонь на поражение при попытке задержания бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает «Sputnik Киргизия».

По словам Олумбаева, никто не ожидал, что Атамбаев начнет стрелять по бойцам спецназа. С такими словами он выступил перед нардепами на внеочередном заседании парламента.

Ранее сообщалось, что экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа во время штурма.