Спецслужбы: сторонники Атамбаева использовали женщин и детей в качестве живого щита

Госкомитет Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии заявил, что сторонники экс-президента республики Алмазбек Атамбаева в ходе спецоперации по его задержанию в качестве живого щита использовали женщин и детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что во время проведения задержания спецназ использовал только резиновые пули и спецсредства. Из дома Атамбаева, напротив, стреляли из боевых патронов.

В ГКНБ также опровергли информацию о том, что захваченных спецназовцев оставили их же сослуживцы, уточнив, что заложники были жестоко избиты.

Ранее сообщалось. что Атамбаев заявил, что отпустит удерживаемых в его доме спецназовцев.