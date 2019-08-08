Крымский депутат прокомментировал заявление Эрдогана

Депутат крымского парламента Владислав Ганжара отреагировал на заявление президента Турции Тайипа Эрдогана по поводу принадлежности Крыма, сообщает РИА «Новости».

По его словам, такую позицию турецкого государства стоит считать политикой двойных стандартов.

Он сказал, что разочарован такой позицией и назвал ее заигрыванием с украинской стороной.

По его мнению, Анкаре стоит понимать, что Крым является неотъемлемой частью России.

«Уверен, что де-факто Эрдоган понимает, что Крым – это Россия. Остается только признать это публично, чтобы двигаться дальше в развитии российско-турецких отношений», – подытожил Владислав Ганжара.

Ранее Эрдоган заявил, что не признает присоединение Крыма к России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.