Сторонники Атамбаева ожидают новую попытку захвата резиденции

Собравшиеся в селе Кой-Таш Киргизии сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева заявили, что ожидают новых попыток силового захвата бывшего главы государства, передает ТАСС.

Об этом рассказал член политсовета Социал-демократической партии Киргизстана (СДПК) Фарид Ниязов.

Он отметил, что союзники Атамбаева не верят, что силовики отказались от своих планов.

Ранее стало известно, что в Киргизии 8 августа состоится заседание Совета безопасности после штурма резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева.