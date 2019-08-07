Силовики убегают из резиденции Атамбаева

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Возле дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева произошло столкновение силовиков и его сторонников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что к дома экс-главы пытаются прорваться около 300 сторонников Атамбаева.

Уточняется, что возле дома полыхает огонь. Продолжают слышаться выстрелы.

Кроме того, после столкновений силовики начали отступать от резиденции Атамбаева. Некоторые сторонники бывшего лидера страны пытаются избить спецназовцев, они захватили несколько силовиков и окружили дом.

По данным «Sputnik Киргизия», одного раненного сотрудника спецназа без сознания вынесли из дома.

Ранее сообщалось, что пожар начался в резиденции Атамбаева.