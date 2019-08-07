Зеленский запутался в маршруте у президентского дворца в Анкаре
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Украинский лидер Владимир Зеленский, приехавший с визитом в Турцию, запутался в маршруте своего движения в ходе церемонии у дворца президента страны Тайипа Эрдогана в Анкаре. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, Зеленский поприветствовал на турецком языке почетный караул, который выстроился рядом с президентским дворцом в Анкаре.
После этого глава Украины направился в противоположную сторону от Эрдогана вместо того, чтобы, согласно протоколу, принять с ним рапорт офицеров.
Однако Эрдоган попросил украинского коллегу вернуться назад и принять рапорт.
После этого они вошли в президентский дворец для двусторонних переговоров.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Турцию.