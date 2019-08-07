Зеленский запутался в маршруте у президентского дворца в Анкаре

Украинский лидер Владимир Зеленский, приехавший с визитом в Турцию, запутался в маршруте своего движения в ходе церемонии у дворца президента страны Тайипа Эрдогана в Анкаре. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Зеленский поприветствовал на турецком языке почетный караул, который выстроился рядом с президентским дворцом в Анкаре.

После этого глава Украины направился в противоположную сторону от Эрдогана вместо того, чтобы, согласно протоколу, принять с ним рапорт офицеров.

Однако Эрдоган попросил украинского коллегу вернуться назад и принять рапорт.

После этого они вошли в президентский дворец для двусторонних переговоров.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Турцию.