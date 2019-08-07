Госкомитет нацбезопасности Киргизии подтвердил операцию по задержанию экс-главы Атамбаева

<img src="//img.gazeta.ru/files3/407/12563407/kir-pic905-895x505-26485.jpg">

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии подтвердил информацию о проведении операции по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что в задержании принимали участие бойцы спецназа.

Уточняется, что боевое оружие они не применили.

Отмечается, что бойцы были оснащены резиновыми пулями.

Ранее сообщалось, что при штурме резиденции Атамбаева пострадали около 10 человек.