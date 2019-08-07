Госкомитет нацбезопасности Киргизии подтвердил операцию по задержанию экс-главы Атамбаева
Государственный комитет национальной безопасности Киргизии подтвердил информацию о проведении операции по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве заявили, что в задержании принимали участие бойцы спецназа.
Уточняется, что боевое оружие они не применили.
Отмечается, что бойцы были оснащены резиновыми пулями.
Ранее сообщалось, что при штурме резиденции Атамбаева пострадали около 10 человек.