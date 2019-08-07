Кадыров назвал имена организаторов вторжения в Дагестан в 1999 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал события, который произошли 20 лет назад и связаны с вторжением в Дагестан банд террористов со стороны Чечни. Об этом сообщает РИА «Новости».

7 августа 1999 года в Дагестан вторглись банды под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба. Целью вторжения являлось «освобождение мусульман».

По словам лидера Чечни, сначала вторгся отряд дагестанского идеолога ваххабизма Багаутдина Кебедова. После него шла армия дагестанца Магомеда Тагаева, добавил Кадыров.

Следом за ними, отметил глава Чечни, вошел отряд, который состоял из арабов, узбеков, таджиков и который подчинялся арабскому террористу Хаттабу, подготовленному ЦРУ.

Кадыров также рассказал, что террористы спокойно добрались до Дагестана, внутри страны никто из них не пострадал, и все они вернулись обратно по той же дороге, откуда пришли.

Ранее Кадыров осудил сообщения СМИ о террористах в Чечне.