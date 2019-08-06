Зеленский уволил двух заместителей главы Госпогранслужбы
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и замглавы погранведомства Артура Пименова, передает RT.
Оба чиновника были назначены экс-президентом Петром Порошенко.
Ранее начальник управления Нацполиции в Днепропетровской области генерал Виталий Глуховеря отреагировал на требование украинского президента Владимира Зеленского уволить его.
Чиновник выразил готовность дать пояснения следователям.