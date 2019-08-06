Партия Зеленского рассматривает 4 кандидатов на пост премьера Украины

Кандидат в депутаты Рады Давид Арахамия заявил, что партия украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» рассматривает четырех кандидатов на должность премьера Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, одними из кандидатов на эту должность являются глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и топ-менеджер той же компании Юрий Витренко.

Также, добавил кандидат в депутаты, премьером страны могут стать замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук или бывший замглавы Нацбанка Владислав Рашкован.

При этом Арахамия отказался называть фаворита на пост украинского премьера.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский назвал двух кандидатов на пост премьера Украины.