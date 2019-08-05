В Германии ответили на обвинения России во вмешательстве

В МИДе Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны, сообщает РИА «Новости».

Согласно заявлению представителя немецкого внешнеполитического ведомства Марии Адебар, Германия уже довела до России свою позицию по вопросу протестов в Москве. Уточняется, что переговоры по этому вопросу будут продолжены.

«Наша вчерашняя и сегодняшняя позиция были доведены до России», — заявила Адебар.

До этого официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны. Она заявила, что Москва направит официальные обращения к Германии и США из-за публикаций о несогласованной акции.