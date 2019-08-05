ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов

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РИА «Новости»

Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов. Об этом сообщила член ЦИК Ольга Желтова, передает РИА «Новости».

По ее словам, это произошло из-за необходимости пересчета голосов в одном округе.