Кандидат в президенты со смехом отреагировал на стрельбу в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии и уроженец Эль-Пасо Бето О'Рурк прокомментировал стрельбу в Техасе. Видео с его выступлением, прошедшим в Лас-Вегасе, выложили на YouTube.

В ролике показано, как политик приносит соболезнования семьям погибших.

Однако на видео видно, что во время выступления Бето О'Рурк пытается сдерживать смех и улыбку.

В свою очередь, пользователи Сети бурно отреагировали на эмоции политика, назвав его социопатом.

Также отмечается, что некоторые из них оправдали Бето О'Рурка и списали такую реакцию кандидата в президенты на защитный механизм.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал причину расстрела американцев.