Генконсул США в Екатеринбурге уходит в отставку

Генеральный консул США в Екатеринбурге Пол Картер в августе покидает свою должность. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат уходит в отставку спустя два года службы на своем посту. Сообщается, что новый генеральный консул будет представлен по прибытии в Россию.

Также в минувшую пятницу завершил свою службу генконсул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль. Дипломат находился на посту четыре года.

«Я помню все места, где мне довелось поработать за 30 лет службы, город Екатеринбург и генеральное консульство всегда будут занимать в моем сердце особое место», — сказал Кайль.

Ранее посольство России в республиках Сенегал и Гамбия сообщило о смерти чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Сергея Крюкова.