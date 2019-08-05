Мексика может запросить экстрадицию стрелка из Техаса, заявил глава МИД

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Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мехико может запросить экстрадицию стрелка из Техаса. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, то, что случилось в Техасе, является «актом терроризма против мексиканцев в США».

Он призвал власти Соединенных Штатов предпринять необходимые действия для решения вопроса с доступностью оружия в стране.

Кроме того, Эбрард отметил, что Мексика может возбудить иск по делу о терроризме в отношений мексиканцев в США.

В субботу, 4 августа, в Техасе произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек, еще 26 — получили ранения.

Ранее сообщалось, что удвоилось число погибших из-за стрелка в Техасе мексиканцев.