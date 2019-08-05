Мексика может запросить экстрадицию стрелка из Техаса, заявил глава МИД
Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мехико может запросить экстрадицию стрелка из Техаса. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, то, что случилось в Техасе, является «актом терроризма против мексиканцев в США».
Он призвал власти Соединенных Штатов предпринять необходимые действия для решения вопроса с доступностью оружия в стране.
Кроме того, Эбрард отметил, что Мексика может возбудить иск по делу о терроризме в отношений мексиканцев в США.
В субботу, 4 августа, в Техасе произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек, еще 26 — получили ранения.
Ранее сообщалось, что удвоилось число погибших из-за стрелка в Техасе мексиканцев.