Руководитель штаба партии Александр Корниенко может возглавить «Слугу народа»

Новым главой партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может стать руководитель избирательного штаба Александр Корниенко. Об этом сообщила в фейсбуке руководитель пресс-службы партии Евгения Кравчук.

Она также отметила, что на пост спикера Верховной рады Украины партия делегирует действующего главу «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, а на пост первого заместителя председателя Рады — представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.

Ранее сообщалось, что «Слуга народа» выдвинет Разумкова на пост спикера Рады.