Глава МИД Ирана призвал США прекратить самоизоляцию после прекращения ДРСМД
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф высказался об отказе США от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он сообщил в своем твиттере.
Зафир призвал Вашингтон прекратить самоизоляцию.
По его словам, экономический терроризм в отношении Китая и Ирана и выход из еще одного соглашения (ДРСМД) не повлияет на распределение сил.
Он отметил, что США нужно смириться с новой глобальной реальностью.
Ранее в российском МИД заявили, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США.