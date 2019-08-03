Глава МИД Ирана призвал США прекратить самоизоляцию после прекращения ДРСМД

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф высказался об отказе США от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он сообщил в своем твиттере.

Зафир призвал Вашингтон прекратить самоизоляцию.

По его словам, экономический терроризм в отношении Китая и Ирана и выход из еще одного соглашения (ДРСМД) не повлияет на распределение сил.

Он отметил, что США нужно смириться с новой глобальной реальностью.

Ранее в российском МИД заявили, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США.