МИД опубликовал сообщение о расторжении ДРСМД

Министерство иностранных дел России разместило информацию о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Оно расположено на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что инициатором расторжения соглашения выступила американская сторона.

ДРСМД был подписан в 1987 году.

Соглашение между СССР и США предусматривало ликвидацию ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности.

Ранее Китай выступил против выхода США из ДРСМД.