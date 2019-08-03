Telegraph: США могут отказать Британии в торговой сделке из-за цифрового налога

Власти США могут отказать Великобритании в сделке о свободной торговле. Об этом сообщает Telegraph.

Отмечается, что США требуют отмены цифрового налога от британских властей.

По мнению администрации президента США Дональда Трампа, влияет на таких гигантов, как Amazon, Google, Facebook и Twitter.

Уточняется, что члены Конгресса США также поддержали выступил с недовольством в адрес введения налога на цифровые платформы.

Заявляется, что отмена торговой сделки может разрушить главные надежды премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона на заключения соглашения.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил ответить на глупость президента Франции Эммануэля Макрона санкциями.