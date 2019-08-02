Российский сенатор оценил санкции США против России

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов оценил второй пакет санкций США против России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает RT.

По словам сенатора, Соединенные Штаты установили своеобразный график, когда президент США Дональд Трамп «подписал закон PL 11544 о противодействии противникам Америки». Отмечается, что особое место уделялось в нем России. Согласно документу, правительство США должно предлагать конгрессу меры по усилению давления на Россию.

«В настоящий момент всё происходит в логике этого закона. Им важен не повод, а периодичность», — заявил Климов.

Он добавил, что если бы не дело Скрипалей, то американское правительство придумало бы что-то другое, чтобы «остановить влияние России».

Ранее МИД отреагировал на новые санкции США.