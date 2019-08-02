При проверке подписей у 22 кандидатов в МГД нашли почти 340 «мертвых душ»

У 22 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы при проверке обнаружили 339 подписей уже умерших людей, сообщил председатель столичного избиркома Валентин Горбунов.

«Мне очень понравилось вчера на рабочей группе в Центральной избирательной комиссии, когда (заместитель председателя ЦИК) Николай Булаев предложил обращаться по таким фактам в следственные органы», — цитирует его РИА «Новости».

Горбунов отметил, что это исключительно ответственность сборщика и кандидата.

Кроме того, он рассказал, что у 29 кандидатов обнаружили более 14 тысяч несуществующих избирателей.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. По результатам этого этапа избирательной кампании зарегистрированы 233 человека, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца, 57 получили отказ.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования — 8 сентября.