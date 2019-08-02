Эксперт: ВЦИОМ показал отношение почти 70% россиян к незаконным акциям

Результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому большинство москвичей одобрили реакцию властей на несанкционированные акции, отражают действительность, заявила руководитель Исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Анна Булгакова.

«Митинг (в прошедшие выходные) начинался мирно, пока не начались провокации со стороны митингующих. Это подтверждается тем, что у многих митингующих при задержании были изъяты ножи, перцовые баллончики, некоторые применяли их в отношении полицейских. Действия правоохранительных органов происходили в рамках закона и говорить, что имел место полицейский беспредел, нельзя.

Действительно, были случаи, когда люди получали травмы, но это единичные случаи по сравнению с общей массой задержанных. Эти провокации – когда прикрывались грудными детьми, например – это было заранее подготовлено для достижения тех целей по дискредитации действующей власти и подрыву государственного строя.

Были четко направленные действия со стороны правоохранительных органов по пресечению попыток нарушения общественного порядка и защиты граждан.

Права россиян, поддержавших действия полиции, были нарушены. Если я еду по Садовому кольцу и его перекрывают – мои права нарушены. Если выхожу на улицу и не могу пройти – почему мои права не нарушены? Если, не дай бог, кто-то из провокаторов ударит меня или моих близких?

Положительная оценка деятельности правоохранительных органов объяснима – нужно понимать, что полиция защищает граждан России, и были те, кто случайно оказывался рядом с эпицентром событий и соприкасался с участниками, и граждане хотят быть защищенными. Поэтому они поддерживают действующую систему и грамотным образом реагируют на такие события.

Это совершенно нормально с точки зрения правовых норм и психологии человека. Нам нужно понимать, что ничего не угрожает ни нам, ни нашим близким. Поэтому граждане считают действия полиции правомерными. На митинге более 60% не были жителями Москвы – можно по-разному это трактовать, сказать, что многие чиновники тоже не являются москвичами. Эти немосквичи не могут голосовать на выборах в Мосгордуму, и надо понять, почему некоторые отстаивают интересы так называемых «независимых» кандидатов вопреки интересам других граждан, стремясь подорвать государственный строй и общественный порядок.

Цифры (продемонстрированные результатами опроса) нам не кажутся завышенными, это реальная картина, которая отражена в российской действительности. Граждане хотят быть защищенными. Все происходящее 27 июля кроется вокруг профанации и провокации.

У меня язык не поворачивается назвать этих кандидатов «независимыми», но если они чувствуют поддержку граждан – почему они не смогли предоставить нужное количество подписей. По моему мнению, «независимый» – понятие неприменимо к выборным процессам. Чем они отличаются от других кандидатов? Есть исключения, но массовой эта тема быть не может. Кто-то пошел законным путем, пошел в суд, в вышестоящие избиркомы, и они зарегистрированы (по примеру муниципальных выборов в Санкт-Петербурге). Мы считаем, что не надо идти на какие-то уступки и кого-то из независимых регистрировать – они явно не «независимые» кандидаты, и избирателями они не поддерживаются», — подчеркнула Булгакова.