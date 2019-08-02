Зеленский сообщил о создании команды по защите журналистов

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в стране создадут специальную команду по защите журналистов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Зеленского, необходимо расследовать случаи нападения на работников средств массовой информации и наказывать тех, кто причастен к этим действиям.

Глава Украины назвал профессию журналистов очень серьезной. В связи с этим в стране необходимо создать команду по защите журналистов.

«Надо расследовать и очень жестко наказывать таких людей», — заключил Зеленский.

Ранее сообщалось, что радикалы напали на журналистов на Украине.

Инцидент произошел во время пресс-конференции, посвященной выборам в парламент 21 июля.