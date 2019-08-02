МИД Польши поддержал выход США из ДРСМД

МИД Польши заявил, что положительно оценивает выход американской стороны из договора РСМД. Об этом ведомство сообщило в твиттере.

Как отметили в МИД, Польша и ее союзники одобряют это решение.

«Полностью поддерживаем», — подчеркнули в МИД.

Ранее МИД сообщил об официальном прекращении ракетного договора между РФ и США.

Договор между СССР и США был подписан экс-генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и 40-й президентом США Рональдом Рейганом в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 год.