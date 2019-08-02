Экс-премьер Украины заявил, что киевские власти могут «доиграться»

Экс-премьер Украины Юрий Ехануров заявил, что киевские власти могут «доиграться» при попытках догнать более сильные экономические державы. Об этом он рассказал в эфире «112 Украина».

По его словам, Украина еще не прошла все этапы развития экономики, но уже начинает играть во взрослые игры. Он отметил, что, если власти страны будут продолжать действовать в том же духе, то они доиграются, и это принесет стране убытки.

Ехануров подчеркнул, что властям нужно задуматься, как вернуться к реальному сектору экономики и создать рабочие места.

Ранее сообщалось, что у Бойко назвали нацеленность Украины в ЕС бутафорией.