В СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей, сообщает RT.

Отмечается, что первый пакет санкций в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года был введен американским лидером 27 августа 2018 года. Он вводил ограничения, по большей мере связанные с продажей оружия и продукции двойного назначения.

По имеющимся данным, в связи с ситуацией вокруг отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля демократ Элиот Энгель и конгрессмен-республиканец Майкл Маккол призвали Трампа ввести новые санкции против России. В связи с этим и была начата подготовка второго пакета.

Ранее США ввели санкции против главы МИДа Ирана.