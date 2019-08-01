Порошенко топил минские соглашения, заявил российский сенатор

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов назвал экс-президента Украины Петра Порошенко главной торпедой, которая годами «топила» минские соглашения. Об этом передает РИА «Новости».

Такое заявление Морозов сделал в связи со словами Порошенко, в которых он сказал, что лично писал текст минских соглашений совместно с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Еще российский сенатор отмечает, что экс-президент Украины сильно преувеличил свою роль в вопросах, касающихся создания данных договоренностей.

Ранее Порошенко подчеркивал, что все его деяния на президентском посту было для того, чтобы Украина достигла успеха.