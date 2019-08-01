Глава офиса Зеленского подал в отставку, сообщили СМИ

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщает телеканал «112 Украина», ссылаясь на источник в офисе украинского президента.

Уточняется, что заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию уже было отправлено лидеру Украины Михаилу Зеленскому.

По имеющейся информации, после отставки господин Богдан вступит в должность председателя Высшего совета правосудия. По другим предположениям, он может занять должность первого помощника президента.

Ранее сообщалось, что команда Зеленского создаст телеканал на русском языке.