Штаб Трампа заявил о его победе на дебатах демократов

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Обозреватель The National Interest Мэри Маргарет Олохан в материале «Кампания Трампа 2020: Трамп выиграл дебаты между демократами. Мы объясняем» рассказала об итогах первого тура предвыборных дебатов между кандидатами от Демократической партии, которые хотят побороться за пост главы государства с нынешним лидером страны Дональдом Трампом.

Уточняется, что дебаты состоялись вечером во вторник, 30 июля, в Детройте. Их модераторами были журналисты CNN. Во время них затрагивались такие темы, как здравоохранение, иммиграция, оружие, но не обсуждались аборты, Россия и вопросы, связанные с технологиями.

Как отмечается, предвыборный штаб президента объявил его победителем. Там заявили, что во время дебатов не произошло ничего нового, кандидаты повторяли то же самое. По словам пресс-секретаря кампании Трампа Кейли Макинани можно было увидеть тех же радикальных демократов, то же масштабное социалистическое послание правительству, а победителем стал Трамп. Согласно данным, полученным после дебатов в прошлом месяце в Майями, их тоже выиграл нынешний глава государства, которому удалось обогнать своих противников.