МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР

Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, в настоящее время расследование смерти трех журналистов продолжается. Его проводит СК страны вместе с компетентными органами ЦАР.

Известно, что уже возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц»).

Ведомство отмечает, что в настоящее время к организаторам поездки журналистов остается много вопросов. В заявлении МИД говорится, что журналисты работали в ЦАР без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съемочной аппаратуры и проведение съемки.

Также посольство России не знало о прибытии журналистов, о целях их поездки, хотя информирование могло бы сохранить им жизнь, говорится на сайте.

«Возникает вопрос о том, какие задачи ставили перед собой организаторы... заведомо ставящее под угрозу жизни [журналистов]», — заключили в МИД.

Ранее президент ЦАР прокомментировал расследование гибели российских журналистов.

Тела трех российских журналистов, Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, — прибывших в ЦАР для съемки документального фильма, были найдены 30 июля в районе города Сибю к северу от столицы страны.