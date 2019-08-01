Путин пригласил Лукашенко на 75-летие Победы

Президент России Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко приглашение поучаствовать в торжествах 9 мая 2020 года в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, передает «Интерфакс».

Об этом сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Президент России Владимир Владимирович Путин уже направил в адрес главы белорусского государства приглашение принять участие в торжествах 9 мая 2020 года в дни празднования победы в Великой Отечественной войне», — сказал Мезенцев.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина посетить Россию в мае следующего года для участия в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Также Путин пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа, лидера ФРГ Ангелу Меркель, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и председателя КНР Си Цзиньпина.