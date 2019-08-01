Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.

По его словам, он объединяет силы с Кличко, чтобы противодействовать нашествию «зеленой чумы». Ляшко добавил, что киевский мэр показал ему большой палец.

Также лидер партии призвал последовать примеру и остальных политиков.

Ранее Ляшко выступил с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского в государственной измене.