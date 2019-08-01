Пользователи Сети раскритиковали фото Зеленского из спортзала

Пользователи Сети прокомментировали публикацию украинского президента Владимира Зеленского, сделанную в спортзале.

Некоторые в комментариях в социальных сетях посоветовали главе государства с утра заниматься работой, а в спортивный зал отправить главу своего Офиса Андрея Богдана.

«Может все-таки пора политикой заняться?», — написала пользовательница.

Однако многие выступили в поддержку Зеленского, отметив, что спорт — это залог здоровья и сил для работы.

«Первый президент который своим примером мотивирует к спорту», — добавил один из пользователей.

Ранее сообщалось, что Зеленский выложил фотографию из спортзала.