Пользователи Сети раскритиковали фото Зеленского из спортзала
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Пользователи Сети прокомментировали публикацию украинского президента Владимира Зеленского, сделанную в спортзале.
Некоторые в комментариях в социальных сетях посоветовали главе государства с утра заниматься работой, а в спортивный зал отправить главу своего Офиса Андрея Богдана.
«Может все-таки пора политикой заняться?», — написала пользовательница.
Однако многие выступили в поддержку Зеленского, отметив, что спорт — это залог здоровья и сил для работы.
«Первый президент который своим примером мотивирует к спорту», — добавил один из пользователей.
Ранее сообщалось, что Зеленский выложил фотографию из спортзала.