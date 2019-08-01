ЦИК Украины направил 74 иска в суды по итогам выборов в Раду

Глава украинского ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что по итогам парламентских выборов было составлено 74 иска и направлено в суды страны. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, иски составили после голосования на выборах в Раду 21 июля. Их подали в 23 одномандатных избирательных округах.

«Они касаются протоколов подведения итогов голосования», — добавила Слипачук.

Она подчеркнула, что суд уже удовлетворил 12 исков, отказал в удовлетворении — 42, пять оставил без рассмотрения, а в отношении 14 исков еще не вынес вердикт.

Ранее сообщалось, что в ЦИК Украины приготовились к массовым увольнениям после выборов в Раду.

Согласно полученным результатам по итогам подсчета 100% голосов, в Раду прошли пять партий. В их числе: «Голос» во главе с музыкантом Святославом Вакарчуком (5,82%), партия бывшего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность» с показателем 8,10%, «Батькивщина» экс-премьера Украины Юлии Тимошенко (8,18%), а также партия действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа» (43,16%) и «Оппозиционная платформа - за жизнь» Юрия Бойко (13,05%).