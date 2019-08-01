Представитель Зеленского назвал сроки формирования нового правительства

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что новое правительство будет сформировано в первых числах сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это произойдет в первый-второй день работы нового состава Верховной рады.

Герус также заявил , что Украине нужны быстрые перемены, поэтому договоренностей по составу правительства нужно доститчь уже в августе, чтобы не терять время в дальнейшем.