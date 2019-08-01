Ляшко объединился с Кличко против «нашествия зеленой чумы» на Украине
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Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что он объединяет свои силы с киевским мэром Виталием Кличко. Об этом он сказал на своей странице в фейсбуке.
По его словам, он поговорил с Кличко и предложил ему вместе начать противостоять «зеленой чуме».
В ответ на это, мэр Киева показал ему большой палец.
Отмечается, что других подробностей Ляшко не привел.
Ранее Ляшко выступил с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского в государственной измене.