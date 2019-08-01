Ляшко объединился с Кличко против «нашествия зеленой чумы» на Украине

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что он объединяет свои силы с киевским мэром Виталием Кличко. Об этом он сказал на своей странице в фейсбуке.

По его словам, он поговорил с Кличко и предложил ему вместе начать противостоять «зеленой чуме».

В ответ на это, мэр Киева показал ему большой палец.

Отмечается, что других подробностей Ляшко не привел.

Ранее Ляшко выступил с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского в государственной измене.