Сенатор США заявила об ошибочности санкций против главы МИД Ирана
Старший демократ юридического комитета Сената Конгресса Дайэнн Файнстайн дала комментарий в связи с решением США о введении санкций в отношении главы иранского МИДа Джавада Зарифа. Об этом сообщается на ее официальном сайте.
По ее мнению, это решение американских властей является ошибкой. Она заметила, что знакома с главой МИДа более 15 лет и он является квалифицированным дипломатом, несмотря на разногласия.
«Оно [решение] не приближает нас к миру, а еще больше обостряет и без того напряженную ситуацию», — отметила Файнстайн.
Она добавила, что для урегулирования ситуации с Тегераном Вашингтон должен вести переговоры.
Ранее глава МИД Ирана поблагодарил США за то, что сочли его угрозой.