Сенатор США заявила об ошибочности санкций против главы МИД Ирана

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Старший демократ юридического комитета Сената Конгресса Дайэнн Файнстайн дала комментарий в связи с решением США о введении санкций в отношении главы иранского МИДа Джавада Зарифа. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

По ее мнению, это решение американских властей является ошибкой. Она заметила, что знакома с главой МИДа более 15 лет и он является квалифицированным дипломатом, несмотря на разногласия.

«Оно [решение] не приближает нас к миру, а еще больше обостряет и без того напряженную ситуацию», — отметила Файнстайн.

Она добавила, что для урегулирования ситуации с Тегераном Вашингтон должен вести переговоры.

Ранее глава МИД Ирана поблагодарил США за то, что сочли его угрозой.