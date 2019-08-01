Сенат одобрил кандидата Трампа на должность постпреда США при ООН
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Американский Сенат поддержал кандидатуру Келли Крафт на должность постпреда Соединенных Штатов при ООН, передает РИА «Новости».
Согласно имеющейся информации, против ее кандидатуры были 34 сенатора, в то время как «за» высказались 56 человек. После их голосования указ о ее назначении должен подписать президент страны Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп внес на утверждение в Сенат кандидатуру Келли Найт Крафт на пост постпреда Соединенных Штатов в ООН. Президент заявлял, что Крафт проделала «выдающуюся» работу в качестве посла США в Канаде, отметив ее лидерские качества. Она занимала этот пост с 2017 года. Крафт будет представлять Соединенные Штаты в Генассамблее ООН и Совбезе ООН.