Сенат одобрил кандидата Трампа на должность постпреда США при ООН

Американский Сенат поддержал кандидатуру Келли Крафт на должность постпреда Соединенных Штатов при ООН, передает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, против ее кандидатуры были 34 сенатора, в то время как «за» высказались 56 человек. После их голосования указ о ее назначении должен подписать президент страны Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп внес на утверждение в Сенат кандидатуру Келли Найт Крафт на пост постпреда Соединенных Штатов в ООН. Президент заявлял, что Крафт проделала «выдающуюся» работу в качестве посла США в Канаде, отметив ее лидерские качества. Она занимала этот пост с 2017 года. Крафт будет представлять Соединенные Штаты в Генассамблее ООН и Совбезе ООН.