Путин назвал предложение Трампа по пожарам залогом восстановления отношений

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Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, который предложил России помощь в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно имеющейся информации, Путин выразил благодарность Трампу и сказал, что прибегнет к помощи США в случае необходимости.

Уточняется, что российский лидер счет инициативу президента США залогом того, что в будущем полноформатные отношения между странами будут восстановлены. Лидеры также договорились поддерживать контакты.

Ранее в Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами.