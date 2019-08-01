Путин назвал предложение Трампа по пожарам залогом восстановления отношений
Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, который предложил России помощь в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает «Интерфакс».
Согласно имеющейся информации, Путин выразил благодарность Трампу и сказал, что прибегнет к помощи США в случае необходимости.
Уточняется, что российский лидер счет инициативу президента США залогом того, что в будущем полноформатные отношения между странами будут восстановлены. Лидеры также договорились поддерживать контакты.
Ранее в Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами.