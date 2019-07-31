В Госдуме отреагировали на решение комитета сената США по «Северному потоку — 2»

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал решение комитета сената конгресса США по международным делам проголосовать в пользу санкций в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», сообщает RT.

Он отметил, что в этой ситуации санкции коснутся не только российские компании, но и европейские, так как многие иностранные депутаты поддерживают строительство данного проекта.

Он назвал такое решение комитета сената конгресса США «элементом нездоровой конкуренции».

В заключении Швыткин заявил, что атмосфера, которая будет создана путем введения ограничений, негативно отразится на экономике самих Соединенных Штатов.

Ранее в США одобрили санкции по «Северному потоку — 2».