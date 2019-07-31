Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»

Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2», сообщает Reuters.

Отмечается, что авторами законопроекта стали республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин. За принятие документа проголосовали 20 членов комитета, двое высказались против.

Законопроекту еще предстоит пройти рассмотрение сената и палаты представителей. Только после этого он сможет поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу.

По имеющейся информации, ограничения планируются в отношении иностранных компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для строительства «Северного потока — 2». Под санкции попадут те компании, судна которых прокладывали трубы на глубине от 100 футов ниже уровня моря.

Им будет запрещен въезд на американскую территорию, а все их активы, находящиеся в юрисдикции США, будут заморожены. Также авторы законопроекта предлагают штрафовать юрлица, которые обеспечивают страхование объекта.

Ранее сообщалось, что сенатор из США препятствует санкциям по «Северному потоку — 2».