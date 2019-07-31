Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока — 2»

Комитет сената США по международным делам проголосовал за санкции против «Северного потока — 2», передает агентство Reuters.

Уточняется, что инициативу подготовили сенаторы Тед Круз и Джин Шахин.

По имеющейся информации, документ запрещает въезд на территорию США лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более. Кроме того, все их активы, находящиеся в юрисдикции Соединенных Штатов, будут заморожены.

Законопроекту еще предстоит пройти рассмотрение сената, а затем голосование в палате представителей. Только после этого он сможет поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что в США хотят прописать антироссийские санкции в военном бюджете.