В деле о «российском вмешательстве» сыграли роль сообщения разведки Британии

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Двое высокопоставленных чиновников в разведке США и Британии в частном порядке выразили опасения из-за «странной ситуации», когда ФБР начало расследовать «сговор» президента США Дональда Трампа с Россией в 2016 году. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, речь идет об Эндрю Маккейбе, тогда занимавшем пост замдиректора ФБР, и Джереми Флеминге, связанном с МИ-5. Они обменялись секретными текстовыми сообщениями. Их переписка проливает новый свет на расследование ФБР «российского вмешательства» и на то, как британская разведка, вероятно, сыграла ключевую роль на его начальных стадиях. По словам источника, в августе 2016 года эти лица обменивались сообщениями по поводу встречи представителей двух ведомств из-за «странной ситуации», под которой подразумевается активность российской стороны.

Газета замечает, что мужчины нечасто вступали в переписку. Сообщения их были непонятными и не содержали конкретных и важных данных. При этом они показывают роль иностранной разведки в решении ФБР начать расследование в отношении президентской кампании Трампа.