Россия отказалась от участия в конференции по Венесуэле

Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, сообщает РИА «Новости».

Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, там проанализировали цели и задачи организаторов мероприятия, при этом у МИД остался ряд серьезных сомнений.

Там отметили, что однодневная встреча при участии около 100 делегаций, придерживающихся разных взглядов, вряд ли в состоянии согласовать меры реальной помощи.

В МИД выразили сомнение, что мероприятие сможет содействовать налаживанию диалога внутри страны.