Foreign Policy назвал два шага США для восстановления отношений с Россией

Журнал Foreign Policy полагает, что для восстановления отношений с Россией Соединенным Штатам нужно сделать два шага.

В материале подчеркивается, что события в мире показали, что Москва регулярно безнаказанно действует против американских интересов. Первый шаг, по мнению авторов, заключается в том, чтобы заставить российскую сторону снова бояться США. Это станет сложной долгосрочной задачей для последователя президента США Дональда Трампа, кем бы он ни был. Второй заключается в том, чтобы добиться доверия Москвы или по крайней мере, чтобы в России не опасались, что Вашингтон заинтересован в смене власти в России. Авторы полагают, что именно в этом США ошибочно подозревают действующий президент России Владимир Путин и властные элиты. Однако пока в России смотрят на вещи подобным образом, решать такие создаваемые ею проблемы, как киберпреступность и вмешательство в выборы, практически невозможно.

Для того, чтобы Москва снова зауважала Вашингтон, в статье предлагается комплекс мер, включающий ужесточение санкций, укрепление военных союзов и проведение более агрессивной дипломатии. Доверия же россиян можно будет добиться благодаря более прозрачному взаимодействию между странами, признанию российских региональных интересов, образовательным и другим обменам между гражданами двух стран.