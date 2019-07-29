США оценил возможность введения санкций к Турции из-за С-400

Госдеп США отказывается от комментариев по поводу возможных сроков введения санкций в отношении Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя ведомство.

Согласно заверению Госдеп, Соединенные Штаты придерживаются стратегических отношений с Турцией.

При этом в ведомстве отмечают, что санкции США против Китая согласно закону CAATSA ввели через несколько месяцев после получением Китая ЗРК С-400.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган ответил на ультиматум США в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов.