В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады

Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва. Об этом информирует РИА «Новости».

По словам Арахамии, эту должность займет глава партии Дмитрий Разумков.

Политик также сообщает, что вице-спикером Рады могут назначить представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.

Как добавляет Арахамия, на должность главы фракции «Слуга народа», кроме него самого, еще претендует глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко.

Ранее подвели итоги выборов в Раду по одномандатным округам.