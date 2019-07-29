Против Порошенко возбудили уголовное дело за давление на судей

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На Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что уголовное дело возбуждено за вмешательство в судебный процесс и давление на судей.

Уточняется, что производство уже внесено в единый реестр досудебных расследований.

Кроме того, заявителем выступил находящийся за территорией Украины экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко уехал в Турцию с семьей без охраны.