Итоги выборов в Раду по одномандатным округам подведены

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На Украине Центральная избирательная комиссия подвела итоги внеочередных выборов в Верховную раду по одномандатным округам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что всего в голосовании участвовали 35 округов.

Уточняется, что в парламент избраны 35 человек, среди которых Сергей Магера, Вадим Новинский и Муса Магомедов.

Кроме того, в пресс-службе ЦИК Украины заявили, что документы о результатах голосования подписали все присутствующие на заседании члены комиссии.

Ранее сообщалось, что в ЦИК Украины приготовились к массовым увольнениям после выборов в Раду.