Итоги выборов в Раду по одномандатным округам подведены
На Украине Центральная избирательная комиссия подвела итоги внеочередных выборов в Верховную раду по одномандатным округам. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что всего в голосовании участвовали 35 округов.
Уточняется, что в парламент избраны 35 человек, среди которых Сергей Магера, Вадим Новинский и Муса Магомедов.
Кроме того, в пресс-службе ЦИК Украины заявили, что документы о результатах голосования подписали все присутствующие на заседании члены комиссии.
Ранее сообщалось, что в ЦИК Украины приготовились к массовым увольнениям после выборов в Раду.