Помпео выступил за диалог с Россией по ядерному оружию
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Госсекретарь США Майк Помпео выступил за установление диалога с российской стороной по вопросам нераспространения ядерного оружия. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что такое заявление было сделано в Экономическом клубе в Вашингтоне.
Помпео подчеркнул, что у России и США стратегический диалог. Он также выразил надежду на то, что это сотрудничество охватит больший круг интересов, помимо ядерного оружия.
Кроме того, госсекретарь США заявил, что Вашингтон надеется на присоединение Китая к этому диалогу.