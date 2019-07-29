Помпео выступил за диалог с Россией по ядерному оружию

Госсекретарь США Майк Помпео выступил за установление диалога с российской стороной по вопросам нераспространения ядерного оружия. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что такое заявление было сделано в Экономическом клубе в Вашингтоне.

Помпео подчеркнул, что у России и США стратегический диалог. Он также выразил надежду на то, что это сотрудничество охватит больший круг интересов, помимо ядерного оружия.

Кроме того, госсекретарь США заявил, что Вашингтон надеется на присоединение Китая к этому диалогу.

Ранее Помпео заявил, что Иран отказался его принять.